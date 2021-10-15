الأنبار تنفي إعفاء قائد شرطة الفلوجة

2021/10/15 | 19:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت قيادة شرطة الأنبار، اليوم الجمعة، إعفاء مدير شرطة الفلوجة العميد جمال صالح لطيف من منصبه.

وذكر قسم العلاقات والإعلام بقيادة شرطة الأنبار في بيان، أن “قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار اطلع على خبر متداول مؤخرا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يشير إلى إعفاء مدير شرطة الفلوجة العميد جمال صالح لطيف من منصبه كمدير لشرطة الفلوجة”.

وأضاف البيان أنه “لا صحة ‏لهذا الخبر وأن العميد جمال من الضباط الكفوئين في العمل الشرطوي ومستمر في منصبه ومقيم من قبل قائد شرطة محافظة الأنبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار”.

ودعا البيان “جميع الناشطين والمواطنين الى توخي الدقة عند نشر أي خبر وخلاف ذلك سوف يتعرض للمساءلة القانونية كل من يقوم بنشر اخبار كاذبة تخص القوات الامنية”.

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