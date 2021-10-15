وزير الكهرباء: تم إكمال الربط مع الخليج والأردن وإيران وتركيا

2021/10/15 | 19:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الكهرباء، عادل كريم، اكتمال الربط العراقي الخليجي، وكشف عن التوصل إلى اتفاقيات مهمة مع شركات عالمية ستزيد الطاقة الإنتاجية في العراق إلى 7500 ميغا واط.

وقال الوزير إنه خلال فصل الصيف الحالي تمت زيادة الطاقة الكهربائية الى مستويات عالية جداً لأول مرة تصل الى 141 ألف ميغاواط وهذا انجاز كبير، مبيناً أنه لولا تحديدات الغاز الإيراني لوصلنا الى أرقام أكبر، مشيراً إلى أن الموافقات التي حصلت من مجلس الوزراء سوف تصل الوزارة عبرها وخلال سنتين الى 5 آلاف ميغاواط وهذا مهم جدا للعراق للحصول على طاقة نظيفة.

وأكد الوزير، أن الربط مع الخليج والأردن تم اكماله، وأيضاً الربط العراقي -الإيراني مستمر، إضافة إلى الربط مع تركيا ولم يبق سوى تشغيل الخط.

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