البيت الأبيض: الثامن من الشهر المقبل موعد فتح الحدود أمام المسافرين الملقحين ضد كورونا

2021/10/15 | 20:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد البيت الأبيض نية الإدارة الأميركية إعادة فتح حدود البلاد أمام المسافرين الأجانب الذين خضعوا للتطعيم ضد فيروس كورونا اعتباراً من الشهر المقبل.

وذكر مساعد المتحدث باسم البيت الأبيض، كيفين مونوز، أن تطبيق سياسة السفر الجديدة التي تتيح للمسافرين الأجانب القادمين إلى الولايات المتحدة جوا وبرا دخول البلاد شريطة خضوعهم للتطعيم ضد كورونا سيبدأ اعتبارا من الثامن من تشرين الثاني المقبل.

وكانت الولايات المتحدة قد أغلقت حدودها أمام المسافرين من معظم دول العالم، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والصين والبرازيل والهند، في اذار 2020 في مسعى للحد من تفشي فيروس كورونا في أراضيها.

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