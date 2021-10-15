2021/10/15 | 20:50 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: QHeikCN683Q
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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