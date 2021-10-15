قوى الثورة المضادة علاء الركابي انموذجا - جلال الصباغ

2021/10/15 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلال_الصباغ اثارت الانتخابات الاخيرة في العاشر من تشرين الحالي، الكثير من التساؤلات حول قدرة هذه العملية على تمثيل طموح الجماهير في التغيير.



فبعد مشاركة بعض القوى المنبثقة عن الانتفاضة ومقاطعة قوى اخرى لها، كان لكل طرف من هذه الاطراف مبرراته في المشاركة او المقاطعة، فالمشاركون بعد حصول قسم منهم على مقاعد معدودة داخل مجلس النواب، يلقون باللوم على المقاطعين، في انهم السبب الذي اعاق تحقيق قوى تشرين فوزا كبيرا في ......





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