2021/10/15 | 21:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تقوم شركة “آبل” باستكشاف ميزات جديدة للـ”AirPods”، تركّز على الجانب الصحّي، وفقاً لصحيفة “وول ستريت جورنال”.هذه الميزات قد تتضمّن استخدام سمّاعات الأذن، لقياس درجات حرارة واضعيها، ومراقبة أوضاعهم وتحسين سمعهم.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “آبل” تستكشف ميزة جديدة من AirPods… قياس الحرارة ومراقبة حالة واضعها المركز الخبري الوطني.

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