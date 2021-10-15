ماسك مالك تسلا يرغب بأمنية غريبة وغير متوقعة تخص كوكب المريخ

2021/10/15 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أعلن رئيس شركة تسلا للسيارات الكهربائية ايلون ماسك، اليوم الجمعة، رغبته في بناء مصانع لشركته على كوكب المريخ.

وقال ماسك في تصريح تابعته (بغداد اليوم) انه "يود بناء مصانع لشركته الشهيرة على كوكب المريخ".

وأضاف انه "يرغب في تحقيق هذا الحلم قبل وفاته".

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