بيريز يفجر مفاجأة في صفقة ضم بوجبا

2021/10/15 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم

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ذكرت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل مثيرة حول انتقال بول بوجبا الي نادي ريال مدريد الإسباني بالميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت ABC الإسبانية أنه إذا كان هذا هو الحال فإن بوجبا ورايولا سيحصلان أيضاً على علاوة توقيع تبلغ 30 مليون يورو وذلك يعد رقم مشابه لديفيد ألابا.

وتابعت الشبكة الإسبانية أن ريال مدريد أراده في عام 2016 لكنه لم يرغب في مطابقة الرسوم المطلوبة ومرة أخرى في عام 2019 بناء على طلب زيدان.

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