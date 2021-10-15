وزارة المالية تعيد هيكلة مصرف الرافدين

2021/10/15 | 21:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أقرت وزارة المالية، اليوم الجمعة، حزمة من الإجراءات الاصلاحية المتعلقة بإعادة هيكلة مصرف الرافدين وفقا لمتبنيات الورقة البيضاء.

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