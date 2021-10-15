أول تعليق من بوريس جونسون بعد مقتل مشرّع بريطاني طعنًا حتى الموت

2021/10/15 | 21:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بعد مقتل النائب البريطاني، السير ديفيد أميس، إثر تعرضه للطعن عدة مرات في اجتماع للناخبين شرق لندن.

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