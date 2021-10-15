2021/10/15 | 22:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني رد وزير الصدر، صالح محمد العراقي، اليوم الجمعة، على تصريح، رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، مشددا على ان المجرب لا يجرب وذكر العراقي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “سمعت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصدر يرد على تصريحات المالكي: المجرب لا يجرب المركز الخبري الوطني.

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