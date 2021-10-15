2021/10/15 | 22:35 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي والحكيم يشددان على النظر بكل الطعون بنتائج الانتخابات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/15 | 22:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي والحكيم يشددان على النظر بكل الطعون بنتائج الانتخابات) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي والحكيم يشددان على النظر بكل الطعون بنتائج الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).