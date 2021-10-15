إعفاءات وترقيات في مناصب عليا بموجب أوامر للعاهل السعودي

2021/10/15 | 22:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، مساء الجمعة، سلسلة من الأوامر الملكية طالت وزارتي الصحة والحج والعمرة وقيادة القوات المشتركة.

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