2021/10/15 | 22:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، ارتفاع مؤشر البحث العراقي في سكوبس الى أكثر من 79 ألف بحث، فيما اكد ووزير التعليم على الشراكات العلمية الدولية.وذكرت الوزارة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم تعلن ارتفاع مؤشر بحوث الجامعات العراقية المنشورة في “سكوبس” المركز الخبري الوطني.

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