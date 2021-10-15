2021/10/15 | 22:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليلة السقوط تفضح جرائم داعش بمشاهد جريئة 150 فناناً عربياً في مسلسل يعتمد اللهجة العراقية أربيل – الزمان انتهى فريق عمل مسلسل (ليلة السقوط)، من تصوير تسعين بالمئة من المشاهد في الأماكن الطبيعية للأحداث التي يتناولها في مدينة أربيل، ، وذلك من خلال ميزانية مفتوحة، وبمشاركة نحو 150 فنانًا من العراق، ومصر، وسوريا، والأردن، وتونس […]

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