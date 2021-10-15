2021/10/15 | 22:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معرض إفتراضي تقيمه الثقافة الكردية بغداد – سجى القصير اقامت دار الثقافة والنشر الكوردية معرضا تشكيليا الكترونيا للفنان سند فؤاد محمد تحت شعار(خطاب الواقع والافتراض) ضم عددا من اللوحات التشكيلية التي جسد فيها الفنان عمله الفني بطريقة جميلة موضحا فيها حقبة معينة من التراث مستخدما روح الفن الممزوج بأهداف منوعة منها المحافظة على الجمال والتراث […]

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