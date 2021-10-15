2021/10/15 | 22:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سالم صالح يتحدث لـ (الزمان ) عن توظيف محنة الموصل: – سامر الياس سعيد نحتاج إلى رواية تجمع المجتمع المغيّب في الأدب العراقي تجربة ادبية زاخرة مر بها القاص والروائي سالم صالح حينما قام بارشفة محنة مدينته ادبيا عبر رواية طويلة اطلق عليها عنوان (اوثان لزجة ) كما اسهم قبل سنوات سيطرة داعش بابراز الكثير […]

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