الشطري: مفوضية الانتخابات وضع الحلول سواء بالعد والفرز اليدوي الجزئي او الكلي

2021/10/15 | 22:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الكاتب والصحفي، عباس الشطري، اليوم الجمعة، على مفوضية الانتخابات وضع الحلول سواء بالعد والفرز اليدوي الجزئي او الكلي.وقال الشطري لبرنامج “حصاد الايام” انه “كان على المفوضية ان لا تقع بهذه الاخطاء وعليها ان تصححها”، مبينا انه “عليها وضع الحلول سواء بالعد والفرز اليدوي الجزئي او الكلي”.واضاف انه “يمكن ان تذهب الاحزاب […]

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