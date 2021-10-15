2021/10/15 | 22:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، مساء الجمعة، سلسلة من الأوامر الملكية طالت وزارتي الصحة والحج والعمرة وقيادة القوات المشتركة.ووفقا لأوامر العاهل السعودي، التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية “واس”، يُرقى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تغييرات في مناصب عليا بموجب أوامر للعاهل السعودي المركز الخبري الوطني.

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