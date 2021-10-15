النفط يتجاوز 85 دولارا مدعوما بنقص المعروض

2021/10/15 | 22:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقفزت أسعار النفط لأعلى مستوى في ثلاث سنوات متجاوزة 85 دولارا للبرميل اليوم الجمعة، مدعومة بتوقعات بنقص المعروض خلال الشهور القليلة الماضية، وزيادة الطلب مع تخفيف القيود على السفر.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 77 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 84.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 1548 بتوقيت غرينتش. ولامست الأسعار في وقت سابق أعلى مستوى منذ تشرين الأول 2018 عند 85.10 دولار للبرميل، وتتجه صوب الصعود للأسبوع السادس على التوالي.وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 87 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 82.19 دولار للبرميل. والخام بصدد تحقيق زيادة 3.5 بالمئة هذا الأسبوع، ليرتفع للأسبوع الثامن على التوالي.وانتعش الطلب مع التعافي من جائحة كوفيد-19، فضلا عن تحول الصناعة عن الغاز والفحم باهظي الثمن، إلى زيت الوقود والديزل.ومن المتوقع أن تظل الإمدادات العالمية تحت ضغط بفعل انخفاض حاد في مخزونات النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفي الولايات المتحدة.وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس إن من المتوقع أن تعزز أزمة الطاقة الطلب على النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا.

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