السعودية: أوامر ملكية تشمل تغييرات محدودة بالحكومة وتعيين قائد جديد للقوات المشتركة

2021/10/15 | 22:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، عدة أوامر ملكية مساء الجمعة، تضمنت تغييرًا محدودًا في الحكومة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

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