بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.. نزاع بين عشيرتين في بغداد

2021/10/15 | 22:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باندلاع نزاع عشائري بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "نزاعاً عشائرياً اندلع بين عشيرتين ضمن منطقة الفضيلية"، مبيناً أن "النزاع استخدمت فيها اسلحة خفيفة ومتوسطة".وأضاف، أن "قوة امنية دخلت الى المنطقة في محاولة للسيطرة على الوضع واعتقال مثيري النزاع".

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