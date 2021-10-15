محلل سياسي: يجب ان يكون اعلان الكتلة الاكبر باريحية برلمانية

2021/10/15 | 23:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، هاشم الكندي، اليوم الجمعة، انه يجب ان يكون اعلان الكتلة الاكبر باريحية برلمانية.وقال الكندي لبرنامج “حصاد الايام” ان “النتائج لن تتغير وعليه الكتلة الاكبر صدرية بحسب النتائج ولكن الامر ليس محسوما”، مبينا ان “هناك اتفاقات وتفاهمات مع دولة القانون لتشكيل الكتلة الاكبر”.واضاف ان “لا خلاف على تفسير الكتلة الاكبر”، […]

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