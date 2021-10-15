2021/10/15 | 23:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد المرشح الفائز باسم الخشان، اليوم الجمعة، على ضرورة ان يكون رئيس الوزراء المقبل من الاحزاب المنبثقة من تشرين.وقال خشان في منشور له على الفيسبوك، اطلع عليه “المركز الخبري الوطني”: […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخشان يؤكد: رئيس الوزراء المقبل يجب ان يكون من احزاب تشرين المركز الخبري الوطني.

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