2021/10/15 | 23:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقل الفنان اللبناني وائل كفوري إلى المستشفى بعد حادث سير مروّع (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقل الفنان اللبناني وائل كفوري إلى المستشفى بعد حادث سير مروّع (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).