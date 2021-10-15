شارك بحرب الكويت وقاد

2021/10/15 | 23:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا بترقية الفريق مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع إلى رتبة فريق أول ركن، وتعيينه قائدًا للقوات المشتركة.

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