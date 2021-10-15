محمد الحلبوسي يلتقي عمار الحكيم

2021/10/15 | 23:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم.وبحث اللقاء تطورات المشهد السياسي في العراق ونتائج الانتخابات البرلمانية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول الحلول اللازمة للمرحلة المقبلة.وأكد اللقاء أهميةَ تكاتف القوى الفائزة لتحقيق تطلعات الشعب، وأن الانتخابات جاءت لمعالجة الانسداد السياسي الذي مرَّ به العراق، مشددا على أن لا تكون نتائج الانتخابات سبباً في انسداد سياسي جديد، كما دعا اللقاء إلى تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة، مؤكدا أن جميع المصالح الخاصة محفوظة بتحقيق المصلحة العامة ومهددة إذا ما تأثرت المصلحة العامة.كما دعا اللقاء المفوضيةَ والسلطةَ القضائية إلى النظر بجدية في الطعون والشكاوى، والتدقيق في كل خرق حدث، الأمر الذي سيزيد من شفافية العملية الانتخابية ويمهد لاستقرار البلاد الذي يصبُّ في مصلحة الجميع.

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