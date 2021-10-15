2021/10/15 | 23:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PN-RJOmTic8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وائل الركابي: الثقل السياسي الشيعي لم يتغير وما تغير هو اعداد المقاعد في البرلمان فقط) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وائل الركابي: الثقل السياسي الشيعي لم يتغير وما تغير هو اعداد المقاعد في البرلمان فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).