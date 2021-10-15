بالفيديو.. اندلاع نزاع عشائري في بغداد

2021/10/15 | 23:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الجمعة، باندلاع نزاع عشائري باستخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـNRT عربية اليوم، (15 تشرين الاول 2021)، إن "نزاعا مسلحا اندلع بين عشيرتين ضمن منطقة الفضيلية شرقي العاصمة بغداد"، مبينا ان "الطرفين المتنازعين استخدما أسلحة خفيفة ومتوسطة خلال تبادل إطلاق النار".

وأضاف، ان "قوة أمنية دخلت الى المنطقة في محاولة للسيطرة على الاشتباكات واعتقال مثيري النزاع".

وتابع، انه "لم تعرف حتى الان ان كانت هناك اصابات او قتلى نتيجة النزاع".

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