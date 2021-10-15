2021/10/15 | 23:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استنكر رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، اليوم الجمعة، العدوان الارهابي على شيعة أهل البيت (ع) في افغانستان، مبينا تذكرنا بالعمليات الارهابية التي ضربت العراق.وذكر في بيان انه “ببالغ الحزن والاسى تلقينا نبأ الجريمة النكراء التي راح ضحيتها جمعٌ من المؤمنين من شيعة أهل البيت عليهم السلام في ولاية قندهار بافغانستان […]

ظهرت المقالة الشيخ حمودي يستنكر العدوان الارهابي على شيعة افغانستان: تذكرنا بالعمليات الارهابية التي ضربت العراق أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ حمودي يستنكر العدوان الارهابي على شيعة افغانستان: تذكرنا بالعمليات الارهابية التي ضربت العراق) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ حمودي يستنكر العدوان الارهابي على شيعة افغانستان: تذكرنا بالعمليات الارهابية التي ضربت العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).