الأمن اللبناني يعتقل 19 شخصًا على خلفية اشتباكات بيروت الدامية الأخيرة

2021/10/15 | 23:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت السلطات اللبنانية ما لا يقل عن 19 شخصًا، الجمعة، على خلفية الاشتباكات الدامية التي وقعت يوم الخميس في منطقة الطيونة، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

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