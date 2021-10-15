أزمة الغواصات بين باريس وواشنطن

2021/10/16 | 00:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الجمعة، في واشنطن أن الأزمة الفرنسية الأميركية التي أثرت على العلاقات بين الولايات المتحدة وبروكسل "انتهت"، ورحب بتعزيز التعاون عبر الأطلسي.

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