مبابي ينقذ باريس من فخ آنجيه

2021/10/16 | 00:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعفاز باريس سان جيرمان بصعوبة بالغة على ضيفه آنجيه بهدفين لهدف، الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.تقدم آنجيه بهدف أنجيلو فولجيني في الدقيقة 36 ، ورد بي إس جي بثنائية لدانيلو بيريرا وكيليان مبابي، في الدقيقتين 69 و87.رفع العملاق الباريسي رصيده إلى 27 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد انجيه عند 16 نقطة في المركز الرابع.يدين سان جيرمان بهذا الانتصار الصعب لنجمه مبابي الذي ساهم بشكل مباشر في الهدفين.

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