الفنان اللبناني وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع

2021/10/16 | 00:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض الفنان اللبناني، وائل كفوري، الجمعة، لحادث سير مروع ونقل على إثره إلى المستشفى لتلاقي العلاج، وفق ما نقل الإعلامي اللبناني، يزبك وهبي.

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