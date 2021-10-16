2021/10/16 | 00:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -x2Y-CdkWIo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حقائق مغيبة | الشيخ جلال الدين الصغير : حاول الأميركان التدخل في كتابة الدستور لكن لم يسمح لهم بذلك) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حقائق مغيبة | الشيخ جلال الدين الصغير : حاول الأميركان التدخل في كتابة الدستور لكن لم يسمح لهم بذلك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).