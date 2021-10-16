القبض على إرهابيين اثنين وآخرين من مروجي المخدرات جنوبي بغداد

2021/10/16 | 00:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، القاء القبض على إرهابيين اثنين وآخرين من مروجي المخدرات وعمليات التسليب جنوبي بغداد.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم السبت، أنه "بعمليات نوعية منفصلة نفذت وفق معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٧ أحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع بالتعاون مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد واستخبارات الافواج الاول والرابع من لواء المشاة ٢٥ وقوة منه، اسفرت عن القاء القبض على ارهابيين اثنين في أقضية اللطيفية الكيلو ٣١ والمحمودية بحي الكرار، وهما من المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤إرهاب". وتابعت: "كما تمكنت القوة ذاتها من القاء القبض على مروج للمخدرات في الرضوانية سيطرة مدخل الحماد وضبطت بحوزته مادة الكريستال المخدرة وأدوات تعاطي "، مبينة انه "تم ايضا القبض على متهم يقوم بالتسليب والسرقة في حي طليطلة بقضاء المحمودية" .وأضافت، أنه " جرى تسليم جميع الملقى القبض عليهم الى جهات الطلب والاختصاص ".

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