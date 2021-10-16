2021/10/16 | 01:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد كيليان مبابي مكانته في باريس سان جرمان وصحة قرار الأخير بالتمسك به رغم رغبته الشخصية بالرحيل إلى ريال مدريد الإسباني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مبابي ينقذ "باريس" بغياب الكتيبة اللاتينية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مبابي ينقذ "باريس" بغياب الكتيبة اللاتينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).