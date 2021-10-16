شاهد بالفيديو.. مدير مكتب وان نيوز – نيويورك مأمون مخلص: أمريكا ملتزمة باتفاقية الاطار الاستراتيجي مع العراق

2021/10/16 | 01:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DpoB64_N2S8

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