البحرية الأميركية ترد على وزارة الدفاع الروسية بشأن واقعة بحر اليابان

2021/10/16 | 01:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد بيان من أسطول المحيط الهادئ في البحرية الأميركية، الجمعة، أن ما أوردته وزارة الدفاع الروسية حول التفاعل بين سفينتين أميركية وأخرى روسية "خاطئ".

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