الداخليَّة: «الجواز الإلكتروني» يصدر العام المقبل

2021/10/16 | 02:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: جنان الاسدي

ذكرت وزارة الداخليَّة أنها بمطلع العام المقبل ستصدر الجواز الالكتروني، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.وقال مدير شؤون الجوازات العامة في الوزارة اللواء احمد عبد الستار لـ"الصباح": إنَّ "المديرية ستبدأ بالاصدار بعد أن أنجزت جميع الامور اللوجستية المتعلقة بالمشروع، إذ ابرمت بهذا السياق عقدا مع وزارة الاتصالات لتسهيل إصداره".واضاف أنَّ "الجواز الإلكتروني يمتاز باحتوائه على شريحة إلكترونية تضم المعلومات الكاملة لصاحب الجواز".

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