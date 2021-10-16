جموع الزائرين تحيي ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري (ع)

2021/10/16 | 02:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكريت: سمير عادل

أحيت جموع من الزائرين، امس الجمعة، ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري (ع) في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين، وفق خطط امنيَّة وخدمية عدة اسهمت بإنجاح مراسيمها وتسهيل وصولهم إلى المرقد المقدس بانسيابية عالية.

وقال معاون مدير اعلام العتبة العسكرية المقدسة محمد حسين المناوري لـ"الصباح": إنَّ "العتبة استقبلت جموع الزائرين المعزين بذكرى استشهاد الامام الحسن العسكري (ع) بانسيابية عالية، وفق خطة تضمنت تقديم المأكل والمشرب ووسائل الراحة لهم".

واضاف أنَّ "الخطة اعتمدت على جهد ثلاثة الاف متطوع و40 هيئة تطوعية من المحافظات كافة، علاوة على 700 موكب خدمي بمحيط العتبة، وجهود الدوائر الخدمية والحكومية، فضلا عن نشر 120 رجل دين بمحيط العتبة العسكرية وعلى طول الطريق لتقديم الارشاد والاجابة عن تساؤلات الزائرين".

وتابع المناوري انه تم "توفير عشرات الحافلات تحت تصرف العتبة العسكرية لنقل الزائرين بمحيط العتبة العسكرية مجانا بالتعاون مع وزارات الدفاع والتجارة والنقل، وكذلك الوقف الشيعي والعتبات الحسينية والعباسية والكاظمية".

اما مدير هيئة المواكب الحسينية جنوب صلاح الدين علي الحيدري فبين لـ"الصباح" أنَّ "المواكب الحسينية منتشرة على طول طريق (بغداد – سامراء) لتقديم خدمات المأكل والمشرب ومحطات الاستراحة للزائرين القادمين سيرا على الاقدام".

ونوه بأنَّ "الزيارة لا تقتصر على مدينة سامراء، بل تشمل مرقد السيد محمد (ع) بقضاء بلد، ومرقد الصحابي الجليل ابراهيم الاشتر بقضاء الدجيل"، لافتا إلى "فتح المواطنين منازلهم امام مبيت الزائرين القادمين مشيا على الاقدام".

دائرة صحة صلاح الدين من جانبها، اعلنت على لسان مديرها الدكتور رائد الجبوري بحديثه لـ"الصباح" أنَّ "50 سيارة اسعاف ومفارز طبية توزعت على طول طريق (بغداد – سامراء)، كما وفرت وزارة الصحة الادوية والمستلزمات الطبية المناسبة لهم، فضلا عن استنفار جميع المؤسسات الصحية بأقضية سامراء وبلد والدجيل لتقديم خدماتها وارشاداتها الطبية للزائرين".

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