لجنة من الخبراء الأميركيين توصي بجرعة ثانية من لقاح جونسون أند جونسون

2021/10/16 | 02:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوتت لجنة من الخبراء الطبيين الأميركيين بالإجماع، الجمعة، على توصية بالحصول على جرعة ثانية من لقاح شركة جونسون أند جونسون المضاد لكوفيد-19.

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