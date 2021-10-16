الشرطة تعلن أن مقتل النائب البريطاني ديفيد أميس طعنا

2021/10/16 | 03:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صنفت الشرطة البريطانية مقتل النائب المحافظ، ديفيد أميس، الجمعة، بأنه "عمل إرهابي"، مشيرة إلى أن وحدة مكافحة الإرهاب ستتولى التحقيق في الحادث الذي خلف صدمة في البلاد.

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