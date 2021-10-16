الخارجية الأميركية تدين الهجوم على مسجد شيعي في قندهار

2021/10/16 | 05:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت وزارة الخارجية الأميركية الهجوم على مسجد شيعي في مدينة قندهار الأفغانية، الجمعة، والذي أدى إلى مقتل 41 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

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