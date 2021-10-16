السعودية تدعو إلى

2021/10/16 | 06:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت السعودية، الجمعة، لبنان إلى إجراء "تغيير حقيقي وجاد" غداة اشتباكات عنيفة في بيروت، معتبرة أن قيادة البلاد فشلت في معالجة المشاكل البنيوية.

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