 بيتكوين ترتفع وتقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق

2021/10/16 | 07:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت عملة بيتكوين متجاوزة 60 ألف دولار لأول مرة في ستة أشهر، لتقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق، مع تزايد الآمال في موافقة الجهات التنظيمية الأميركية على تأسيس صندوق للمؤشرات المتداولة للعقود الآجلة للعملة المشفرة، وهو ما سيفتح الباب على الأرجح أمام زيادة الاستثمار في الأصول الرقمية.

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