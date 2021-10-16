واشنطن تعرض

2021/10/16 | 07:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرضت الولايات المتحدة تقديم تعويضات مالية لأقارب مدنيين أفغان قتلوا عن طريق "الخطأ" جراء قصف شنته طائرة أميركية بلا طيار أواخر أغسطس الماضي في كابل، وفق ما أعلن المتحدث باسم البنتاغون، الجمعة.

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