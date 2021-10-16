عبد الله - عباس علي العلي

2021/10/16 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي عبد الله كثيرا من الليبراليين والملحدين وبعض الأفكار التي تهتم بحقوق الإنسان وأيضا الكثير من اللذين لديهم موثق ضدي أو أقصائي من الدين الإسلامي، ينتقدون بشكل أو بأخر مفهوم العبودية في النص الديني، وأشير هنا للنص ولا أذكر الثقافة والفكر الإسلامي كونهما أصلا نتاج بشري محض أو رؤية أو قراءة شخصية أو عامة للفكرة الدينية المنصوص والمدون منطوقها في القرآن، مرد هذا الأعتراض في أحد جوانبه حول فمرة( ......





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