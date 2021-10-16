تداعيات قضية الأسرى الستة - نهاد ابو غوش

2021/10/16 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش • على ماذا تدلل إشارات النصر التي رفعها الأسرى الستة اثناء محاكمتهم الأخيرة؟ وماذا يشير التأجيل المتكرر لمحكمة الاحتلال للنظر في قضية أسرى نفق الحرية وهل تهدف لامتصاص غضب الشارع الإسرائيلي؟ربما بدأت قضية الأسرى الستة كقضية جزئية محدودة ، تخص الستة أفراد بعينهم، ستة أشخاص، ستة شبان أسرى تواقين للحرية، وهذا أمر طبيعي وغريزي عند كل أسير، بل عند كل سجين، فكيف بمناضلين وثوار اعتقلوا وتكرر ا ......





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