روسيا تحاكم ناشطا بيئيا بعد

2021/10/16 | 08:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة في مدينة كولومنا الروسية، الجمعة، حكما بالسجن لمدة 15 شهرا على الناشط فياتشيسلاف ييغوروف لمشاركته المتكررة في الاحتجاجات السلمية عام 2018 ضد مشروع إخراج القمامة من موسكو.

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